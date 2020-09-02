Президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на ветеранов, которые вели борьбу с "бойцами националистического подполья Украины, Беларуси и Прибалтики".

Фотографии документа в среду, 2 августа, опубликовал в своем Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно документу, по случаю 75-летия Победы выплата в 75 тысяч рублей (около 28 тысяч гривен, - Ред.) должна быть произведена гражданам России, проживающим в РФ, Латвии, Литве или Эстонии, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года (за исключением тех, кто уже получил такую выплату к юбилею Победы как ветеран Великой Отечественной войны).

Отметим, что в указанный период - с 1944 по 1951 годы - на территории Украины действовала в том числе Украинская повстанческая армия (УПА; годы существования - с 1942 по 1949 годы).

Напомним, еще в минувшем февраля российский лидер подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне премий в 75 тысяч рублей (около 28 тысяч гривен).

Ранее "Страна" писала о том, что к 75-летию освобождения Украины от фашистов Нацбанк выпустил монету с бойцом УПА.