Среди депутатов Верховной Рады ширится слух, что вместе с местными выборами 25 октября может быть назначен опрос или референдум по какой-то важной теме: например, об особом статусе Донбасса или возобновлении подачи воды в Крым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны"

Это слух основывается на поданных в Раду поправках к закону о Центральной избирательной комиссии, которыми разрешается ЦИК назначать всеукраинский опрос вместе с выборами.

Как сообщили источники "Страны" в "Слуге народа", эти правки уже согласованы руководством фракции. То есть вероятность их принятия достаточно велика.

"Правда, не очень верится, что власти решатся вынести какой-то серьезный вопрос (вроде Донбасса или Крыма) на голосование. Пока решимости они не демонстрируют и по менее рискованным темам. Хотя, с другой стороны, чего ради спасения рейтинга перед выборами не сделаешь", - пишет Telegram-канал.

Напомним, недавно первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук допустил вынесение вопроса о русском языке или особом статусе Донбасса на референдум.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о народовластии в начале этого лета.

"Страна" подробно разбирались, для чего в Раде хотят принять закон о референдуме.