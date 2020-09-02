Вместе с местными выборами может быть проведен опрос по Донбассу и Крыму
Среди депутатов Верховной Рады ширится слух, что вместе с местными выборами 25 октября может быть назначен опрос или референдум по какой-то важной теме: например, об особом статусе Донбасса или возобновлении подачи воды в Крым.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны"
Это слух основывается на поданных в Раду поправках к закону о Центральной избирательной комиссии, которыми разрешается ЦИК назначать всеукраинский опрос вместе с выборами.
Как сообщили источники "Страны" в "Слуге народа", эти правки уже согласованы руководством фракции. То есть вероятность их принятия достаточно велика.
"Правда, не очень верится, что власти решатся вынести какой-то серьезный вопрос (вроде Донбасса или Крыма) на голосование. Пока решимости они не демонстрируют и по менее рискованным темам. Хотя, с другой стороны, чего ради спасения рейтинга перед выборами не сделаешь", - пишет Telegram-канал.
Напомним, недавно первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук допустил вынесение вопроса о русском языке или особом статусе Донбасса на референдум.
Также мы писали о том, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о народовластии в начале этого лета.
"Страна" подробно разбирались, для чего в Раде хотят принять закон о референдуме.