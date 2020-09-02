Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников и предателей. Таким образом он прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа".

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?", - заявил Зеленский во время брифинга в Харьковской области.

На видео Зеленский о Леросе - с 16:28

Напомним, что Лерос выступил с трибуны парламента и заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. Доказательств, впрочем, он не привел.

Как известно, Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь активно критикует работу Офиса президента.

Так, весной депутат опубликовал пленки, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Также мы сообщали, что на днях у Гео Лероса сожгли Mercedes, купленный в марте этого года за треть миллиона.