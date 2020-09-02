В Днепропетровской и Волынской областях боевики С14 и "Правого сектора" готовятся к отправке в Беларусь для дестабилизации ситуации в Республике на фоне массовых оппозиционных акций протеста. Около 200 украинских бойцов уже находятся на территории Беларуси.

Об этом в среду, 3 сентября, в ходе совместной пресс-конференции глав МИД России и Беларуси заявил российский дипломат Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", - сказал Лавров.

Он добавил, что лагеря подготовки бойцов для отправки в Беларусь дислоцированы в Днепропетровской и Волынской областях.



"По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, в ходе этой пресс-конференции министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что власти Республики не дали "реализовать украинский сценарий цветной революции, организованной извне". В этом, по мнению министра, помогла "четкая позиция России" по данному вопросу.

Ранее мы писали, что массовые акции протеста против действующей власти начались в нескольких городах Беларуси после завершения основного дня голосования на выборах президента. Демонстранты требуют проведения честного голосования. В свою очередь глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".