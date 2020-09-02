Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал себе прививку российской вакциной от коронавируса, которую уже испытала на себе дочь Путина. Партия ЛДПР опубликовала видео, на котором запечатлен момент вакцинации.

В подписи к видео уточняется, что Жириновский стал участником клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи Минздрава России.



"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол сделают через три недели, Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - говорится в сообщении.

На видео можно рассмотреть, что укол делают в предплечье, сама процедура длится буквально несколько секунд. После него Жириновский стал энергично одеваться и произносить речь.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", - заявил российский политик.

Ранее "Страна" писала о заявлении президента Беларуси Лукашенко, что многие известные олигархи уже приняли российскую вакцину от коронавируса.

Также мы сообщали, что в США отказались от работы над вакцинами вместе со всем миром и решили полагаться только на свои.