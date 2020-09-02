Жириновский сделал прививку от коронавируса российской вакциной и предсказал гибель миллионов американцев
Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал себе прививку российской вакциной от коронавируса, которую уже испытала на себе дочь Путина. Партия ЛДПР опубликовала видео, на котором запечатлен момент вакцинации.
В подписи к видео уточняется, что Жириновский стал участником клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи Минздрава России.
"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол сделают через три недели, Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - говорится в сообщении.
На видео можно рассмотреть, что укол делают в предплечье, сама процедура длится буквально несколько секунд. После него Жириновский стал энергично одеваться и произносить речь.
"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", - заявил российский политик.
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Владимир Вольфович стал участником клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи Минздрава России. Вакцинация происходит в два шага. Второй укол сделают через три недели, Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья.
Ранее "Страна" писала о заявлении президента Беларуси Лукашенко, что многие известные олигархи уже приняли российскую вакцину от коронавируса.
Также мы сообщали, что в США отказались от работы над вакцинами вместе со всем миром и решили полагаться только на свои.