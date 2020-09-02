В четверг, 3 сентября, в южных, восточных и центральных областях Украины задержится жара, а вот на западе будет прохладно и влажно.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

"В Украину поступает пора, когда самым распространенным словосочетанием будет - "кисло-сладкое". Так практически все бабы на базарах сейчас характеризуют яблоки любого сорта", - так охарактеризовала неоднородную погоду синоптик.

Так, на востоке, юге, и в большинстве центральных областей будет жарко, днем от +30 до +36 градусов. На севере температура воздуха будет несколько ниже, от +26 до +29 градусов, при этом в Сумской области солнце еще припечет местных жителей.

А вот на Западе воздух будет явно свежее, ожидается +20 +26 градусов, а утром и вечером будет веять "теплым флисом, плащами и даже тоненькими пуховичками".

Дожди возможны в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирской и Винницкой области. На остальной территории - сухо и солнечно.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны. А вот жара немного спадет, +27...+28 градусов тепла.

"В пятницу жара из Киева убежит, поджав цветастую юбку. Так что точно - кисло-сладкая погода", - добавила Диденко.

Напомним, на сегодня Укргидрометцентр предвещал переменно облачную погода без осадков. Дожди с грозами намочат лишь западные регионы.

Ранее синоптики давали прогноз погоды на весь сентябрь.