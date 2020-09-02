Популярная поп-певица Оля Полякова призывает представителей музыкальной индустрии выйти на митинг против коронавирусных ограничений в организации концертов. Акция с участием украинских звезд запланирована на четверг, 3 сентября, возле здания Кабинета министров Украины в Киеве.

В своем видеообращении певица эмоционально рассказала, как непросто живется артистам шоу-бизнеса из-за постоянной отмены концертов.

"Я, Оля Полякова, и я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то состоянии скрытой депрессии, в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий простой. Нет работы, нечем платить коллективу и есть еще всеобщее ожидание, что вот-вот все скоро наладится", - сказала певица.

Она напомнила, что в Украине открылось метро, торговые центры, кинотеатры, а артисты все еще ждут одобрения для своей деятельности от правительства.

Кроме того, поп-звезда добавила, что их организаторы "влетели на деньги" из-за отмены мероприятий этим летом.

Также певица возмутилась, что ее осенние концерты отменились и добавила, что больше молчать не намерена. По ее словам, концерты "по правилам безопасности - это мучения для артистов и зрителя". "Чем в метро или торговом центре безопаснее, чем на концерте, там где сидят через ряд, через сидение и в масках?" - сказала она.

В итоге певица призвала всех представителей музыкальной индустрии от певцов в ресторанах и кавер-групп до популярных звезд украинского шоу-бизнеса прийти завтра к зданию правительства.

"Завтра с 11 до 13 я и мои коллеги около входа в Кабинет министров, чтобы подписать обращение к президенту Украины и премьер-министру. Требования простые: навести порядок в вопросах организации концертов без нарушений, дискриминации прав исполнителей и организаторов....создать рабочую антикризисную группу из числа наших коллег", - подытожила она.

Напомним, Кабмин решил вовсе запретить работу развлекательных заведений в Украине в связи с ситуацией с коронавирусом.

Кроме того, правительство решило продлить адаптивный карантин еще на два месяца - до 31 октября 2020 года, поделив ранее страну на четыре зоны в зависимости от степени распространения инфекции: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Если регион попадает в оранжевую или красную зону, то там запрещены концерты и массовые мероприятия - не больше 1 человека на 20 кв.м и не больше 100 людей в целом.