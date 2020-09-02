Верховная Рада намерена избавить украинцев от уплаты судебного сбора за обжалование постановлений по админправонарушениям. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в среду, 2 сентября.

За проект закона № 3424, касающийся освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях, в преддверии грядущих местных выборов проголосовали 315 народных депутатов. Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной рады. На данный момент проект готовится ко второму чтению с сокращенными сроками подготовки.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О судебном сборе". Его инициаторы утверждают, что его принятие упростит доступ украинцев к правосудию.

Напомним, сегодня утром Раде не хватило трех голосов, чтобы дать Кабмину право переименовывать и ликвидировать местные госадминистрации.

Ранее, во вторник, 1 сентября, парламент рассмотрел изменения в государственный бюджет.