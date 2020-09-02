Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая около двух недель назад заразилась Covid-19, преодолела критическое состояние и постепенно возвращается к нормальной жизни.

Об этом политик сообщила в Facebook.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко.

А журналист Тарас Березовец 1 сентября со ссылкой на источник сообщил в Telegram-канале о том, что Тимошенко находится у себя дома на самоизоляции, но проводит регулярные встречи с политиками и депутатами на дому.

Напомним, о том, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно 23 августа. Также Covid-19 обнаружили у ее дочери Евгении с супругом Артуром Чечеткиным.

Позже стало известно, что политик находится в стабильно тяжелом состоянии, появилась информация, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Впрочем, позже нардеп из "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что Тимошенко в критическом состоянии, но к аппарату ИВЛ не подключена.