Лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.

"Эти симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет, заболевание может протекать и бессимптомно", - говорит Ляшко.

Он привел своеобразный рейтинг симптомом Covid-19, который составлен специалистами Всемирной организаци здравоохранения на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни.

лихорадка встречается у 88% заболевших сухой кашель - у 67%, слабость - у 38%, затрудненное дыхание - у 18%, боль в горле - у 13%, головная боль - у 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота - 5-10%.

На видео Виктор Ляшко о симптомах коронавируса - с 22:13

Ранее "Страна" писала о том что в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки болезнь выявили у 2495 человек.

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