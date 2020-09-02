Обнародован рейтинг симптомов коронавируса у украинцев
Лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.
"Эти симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет, заболевание может протекать и бессимптомно", - говорит Ляшко.
Он привел своеобразный рейтинг симптомом Covid-19, который составлен специалистами Всемирной организаци здравоохранения на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни.
- лихорадка встречается у 88% заболевших
- сухой кашель - у 67%,
- слабость - у 38%,
- затрудненное дыхание - у 18%,
- боль в горле - у 13%,
- головная боль - у 13%,
- боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота - 5-10%.
На видео Виктор Ляшко о симптомах коронавируса - с 22:13
Ранее "Страна" писала о том что в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки болезнь выявили у 2495 человек.
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