Президент Украины Владимир Зеленский не инициировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". При этом его экс-коллеги помогли нардепу не потерять мандат.

Об этом в среду, 2 сентября, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "112 Украина".

"Никакого давления не было, все добровольно подписывали. Вы же знаете нашу фракцию. Давление может быть в "ОПЗЖ"... У нас дисциплина - делает кто что хочет. У нас не может быть давления вообще", - сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, действительно ли президент Украины звонил ему и просил собрать подписи за исключение из фракции Лероса, политик ответил: "Нет, это не правда".

"У нас была с господином Гео Леросом негласная договоренность. Он - член нашей фракции, у него был (все это знают) личный конфликт с руководителем Офиса президента. Мы к этому, как фракция, относились абсолютно нейтрально, вы это видели. Полгода он выступал, делал заявления - все что ни делал, мы в это, как фракция, не вмешивались. Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента и говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу с президентом, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек скажет, что "мне не нравится здесь находиться, в партии президента, я пойду в другую партию", - заявил депутат.

Кроме того, Арахамия напомнил, что Лерос попал в Раду по списку партии, и если бы он самостоятельно написал заявление, то мог потерять мандат народного депутата.

Он также указал, что Лерос был избран в Верховную Раду по списку партии, и если бы он самостоятельно написал заявление, потерял бы мандат.

"Господин Гео Лерос был "списочником". Если бы он самостоятельно написал заявление, он бы потерял мандат. Потому мы ему, фактически, помогли не потерять мандат, исключили его из фракции, пускай он остается внефракционным или имеет право заходить в любую другую фракцию. Я не хочу поднимать никакую грязь, кого-то называть каким-то образом и т.д. Мне кажется, просто разошлись путями, и пускай он работает дальше..." - добавил глава фракции.

По его словам, он предупреждал Лероса о том, какие последствия его ждут, если он произнесет свою речь с трибуны.

"Вчера перед его выступлением я ему сказал: у меня есть информация. А почему у меня была информация? Потому что он не самостоятельно эти тексты пишет. Я не знаю, кто пишет. Точнее, я знаю, но не буду говорить. Я к нему подошел и сказал: у меня есть информация, что сегодня ты перейдешь "красную линию" и будешь уже говорить на президента, ты же понимаешь последствия? Он мне сказал: да, я понимаю", - сказал Арахамия.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, на заседании Рады 1 сентября Лерос с трибуны заявил о том, что Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента Андрей Ермак злоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы.

Ранее мы писали, что против Лероса было открыто уголовное производство о неуплате налогов. Сам экс-"слуга народа" видит в этом давление со стороны властей.

Согласно фабуле дела, после избрания народным депутатом от партии "Слуга народа" Лерос подал электронную декларацию, из которой стало известно, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тысяч гривен - это депутатская заработная плата, 320 тысяч гривен - доход от занятия предпринимательской деятельностью.

При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы в выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.