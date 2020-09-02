Границы европейских стран для Украины снова остаются закрытыми. На заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств из 11 иностранных государств, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Украины нет среди них.

Об этом со ссылкой на европейского дипломатического источника в Брюсселе сообщает ТАСС, в среду, 2 сентября.

"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений", - сообщил европейский дипломат.

Отметим, что в данный список также не вошли США и Россия.

В настоящее время в список стран, которым можно пересекать границы ЕС, входят:

Канада Австралия Новая Зеландия Япония Южная Корея Таиланд Тунис Руанда Грузия Уругвай.

Отметим, что данный список пересматривают каждые две недели. Его изменяют или оставляют прежним, в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

Напомним, для Украины границы стран ЕС после карантина еще не открывались и до сих пор остаются закрытыми. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса в нашей стране.

Кроме того мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что внешние границы ЕС не будут открытыми для граждан Украины до конца сентября.