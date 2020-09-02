В среду, 2 сентября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что власти республики не дали "реализовать украинский сценарий цветной революции, организованной извне". В этом, по мнению министра, помогла "четкая позиция России" по данному вопросу.

Об этом со ссылкой на Макея пишет "Интерфакс-Запад".

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволил в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей.

По его мнению, на сегодня в стране есть политическое противостояние, но уровень накала сильно снизился. В связи с этим глава белорусского МИД поблагодарил Россию.

"И в этой части я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси... Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказал Макей.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предрек резню в случае смены власти в Беларуси.

Между тем, протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа, продолжаются в стране по сей день. Их участники требуют проведения честного голосования. "Страна" писала о том, что в Минске вчера происходили задержания студентов, которые протестовали против Лукашенко 1 сентября.