На этой неделе из фракции "Слуги народа" исключили скандального нардепа Гео Лероса.

За время своей политической карьеры он отметился дракой в Раде, ссорой с главой Офиса президента, обвинениями в адрес Зеленского с трибуны парламента, а также декларацией, которая вызвала вопросы у правоохранителей.

Лерос - это представитель группы прозападных активистов, которых принято называть "соросятами". Их немало в "Слуге народа", но Гео является одним из наиболее известных. Его политические позиции близки куда больше к "Голосу" и "Европейской солидарности", нежели к партии президента.

Кроме того, его связывают с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, который при Зеленском стал "повивальной бабкой" для "соросят". Именно благодаря его усилиям генпрокурором стал Руслан Рябошапка, а премьер-министров Алексей Гончарук.

"Страна" собрала главные скандалы с участием Гео Лероса, о котором Владимир Зеленский сначала отзывался, как о "нормальном парне", а затем назвал аферистом.

Поддержал эвтаназию и легализацию марихуаны

В октябре прошлого года Гео Лерос, сообщил, что в течение ближайшего года партия может подать на рассмотрение закон об эвтаназии – то есть добровольном лишении жизни.

О потенциальном законопроекте депутат сообщил, комментируя новость о том, что в Киеве покончила с собой онкобольная женщина, выбросившись из окна. Отвечая на комментарий, как будет решаться вопрос с детской эвтаназией, нардеп написал, что перед тем, как закон отправится в парламент, планируются широкие обсуждения.

В Украине тема эвтаназии не особо популярна. Многие относятся к такому законопроекту, как минимум, настороженно и заявляют, что это может работать в развитых странах с высоким уровнем медицины, паллиативной и хосписной помощи, то есть вариант не для Украины.

Также нардеп является автором инициативы о легализации медицинской марихуаны в Украине. Идею Лероса поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, но вскоре Зеленский заявил, что вопрос о легализации каннабиса не является приоритетным и эту инициативу быстро свернули.

Травил коллег за выступление на росс-ТВ

Гео Лерос устроил травлю однопартийца Евгения Шевченко за выступление на российском телевидении.

Тогда нардеп из "Слуги Народа" выступил на передаче "Большая игра", которая выходит на Первом канале, и заявил, что мир на Донбассе срывают националисты, а также раскритиковал украинизацию.

После эфира на депутата набросился Гео Лерос, который порекомендовал коллеге "прийти на сессию в костюме матрешки".

"Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины", - написал Лерос. После него критику Шевченко подхватили и другие депутаты.

Подрался с Бужанским

В прошлом году Лерос подрался в Верховной Раде со своим коллегой по партии Максимом Бужанским.

Сама драка не попала на видео. Во время трансляции было видно, как депутаты в сессионном зале внезапно повернулись на шум, который доносился сзади. А спикер Дмитрий Разумков начал призывать коллег к порядку.

В "Европейской солидарности" сообщили, что потасовка произошла в их секторе.

"Он (Бужанский - Ред.) забежал в сектор "Европейской солидарности", затащил его (Лероса - Ред.) за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку", - написала Ирина Геращенко в Facebook.

Другие очевидцы сообщили, что с Леросом они просто потолкались.

Сам Максим Бужанский заявил "Стране", что никого не бил. А Лерос факт драки подтвердил.

"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции." - написал он.

Как рассказали "Стране" нардепы от "Слуги народа", причиной стало то, что в закрытом чате Лерос оскорбил экс-представителя Кабмина в Раде Ирину Верещук. Как раз за нее и вступился Бужанский.

"Подобие мужчины Гео позволил себе крыть матом Ирину Верещук. Бужанский, у которого мозги и все мужские признаки, очевидно, на месте (чего о Леросе явно не скажешь) заступился за нее и потребовал извинений" - написал в соцсетях депутат Антон Поляков.

Позже Ирина Верещук сообщила, что инцидент исчерпан - Лерос принес извинения.

Как рассказал "Стране" один из членов партии "Слуги народа" на правах анонимности, Гео Лерос - известный матерщинник, он не единожды позволял себе разговоры в таком тоне.

Затяжной конфликт с Ермаком

Как рупор "соросят" в правящей фракции, а также человек близкий к Андрею Богдану, Лерос возглавил "поход против Ермака", вокруг которого объединились как прозападные "грантоеды", так и "партия войны".

В июне 2019 года Гео Лерос был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. На этой должности он пробыл менее года. В марте 2020-го он был отстранен от должности.

Буквально накануне выхода этого указа Лерос дал интервью, в котором раскритиковал согласие главы Офиса президента Андрея Ермака в Минске на создание Консультационного совета - органа, где должны были обсуждать вопросы политического урегулирования на Донбассе. И куда могли войти представители "республик".

"Изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать. Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной... Тот, кто положит такой план Президенту на стол, откровенно его подставляет", - рассказал депутат.

Ермаку, чья подпись стоит под декларацией о намерениях, пришлось публично объясняться, что признания сепаратистов не произошло.

Вскоре после отстранения от должности советника Гео Лерос публично обвинил Ермака в коррупции.

"В офисе пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства”, - написал депутат.

Он обвинил Ермака в том, что тот пытается под себя подмять столицу, где его доверенным лицом выступает кум - зампредседателя фракции СН известный ресторатор Николай Тищенко.

Источники в "Слуге народа" считают, что это могла быть месть Ермаку со стороны экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, с которым связан нардеп Гео Лерос. Сам Богдан это отрицал.

Вскоре после громких заявлений Лерос обнародовал так называемые "пленки Ермака" - записи разговоров брата главы ОП о должностях и деньгах.

Всего Лерос разместил 11 роликов, судя по датам, снятых 20 августа, 16 и 23 сентября и 3 октября прошлого года.

"Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", – написал Лерос на своей странице.

Андрей Ермак назвал появление пленок Лероса попыткой сорвать принятие законов под МВФ.

По его словам депутат "Слуги народа", который обнародовал эти пленки, является инструментом для тех, кто борется с командой президента. При этом Ермак заявил, что ранее остановил попытки Гео Лероса назначить на один из постов "человека из прошлой власти".

Владимир Зеленский обозвал нардепа Лероса аферистом из-за пленок Ермака.

"Я считаю, что он аферист... Мне его привел Кирилл (Тимошенко - Ред.) с Богданом. Они сказали, что нормальный парень. Я сказал - хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - заявил Зеленский в интервью.

По итогу публикации пленок было открыто уголовное дело о незаконной прослушке, по которому Лерос давал показания в качестве свидетеля. То есть убрать Ермака от Зеленского ни Леросу, ни тем, кто слил ему записи, не удалось.

Поджог машины Лероса

28 августа у Гео Лероса сожгли Mercedes, купленный в марте этого года за треть миллиона.

Это произошло накануне того, как нардеп, громко хлопнув дверью, покинул фракцию "Слуги народа".

По информации источников "Страны" в МВД, автомобиль неожиданно загорелся около 22:30 во дворе в Лабораторном переулке в Печерском районе столицы, где проживает народный депутат. Лерос вызвал пожарную охрану и полицию, однако моторный отсек автомобиля выгорел полностью.

Полиция начала расследование по ч.2 ст.194 УК Украины - Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. В рамках следствия будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая и должна дать ответ, был ли это поджог.

Сгоревший автомобиль Лероса был куплен в марте 2020 года. Фото: Нацполиция

О сгоревшем автомобиле известно, что это "Mercedes-Benz GL", ввезенный в б/у состоянии из-за границы и растаможенный. Согласно декларации политика, стоимость авто - 332 тысячи гривен.

Нардеп заявил, что считает это спланированной акцией из-за его разоблачений коррупции в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.

Интересно, что накануне горела "Тесла" Андрея Богдана - "крестного отца" Лероса во фракции президента.

Исключение из "Слуги народа"

На этой неделе завершилась эпопея с исключением Лероса из "Слуги народа". До этого последовало громкое выступление депутата в парламенте, еще в статусе "слуги". Он раскритиковал Владимира Зеленского так, как этого не делали с трибуны даже представители оппозиции.

"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.

Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.

Кроме того, Лерос отметил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ – и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса", а "сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, назначил руководить Антимонопольным комитетом".

Также нардеп назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

После этого в "Слуге народа" начали собирать подписи за исключение Лероса. И вечером его изгнали из фракции. Позже Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата.

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?", - заявил Зеленский во время брифинга в Харьковской области.

Уголовное дело за неуплату налогов

В день исключения Гео из фракции стало известно, что накануне на него завели уголовное производство по обвинению в неуплате налогов.

25 августа Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.

Согласно фабуле дела, после избрания народным депутатом от партии "Слуга народа" Лерос подал электронную декларацию, из которой стало известно, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тысяч гривен – это депутатская заработная плата, 320 тысяч гривен – доход от занятия предпринимательской деятельностью.

При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы на выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.

Эти 320 тысяч гривен, заработанные за неделю, составляют почти все официальные доходы Гео Лероса за всю его додепутатскую жизнь. Согласно информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах. Это было всего 600 гривен и 45 тысяч гривен страховой выплаты.

При этом, согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн гривен.

На банковских счетах Гео Лероса более 316 тыс. грн., а в наличных деньгах – $608 тыс., 94 тыс. евро, 910 тыс. грн., 4 тыс. фунтов стерлингов. Также он владеет 49 единицами криптовалюты Bitcoin (стоимость на сегодняшний день примерно $ 12 тыс./ед.) и 356 единиц Etherium (стоимость на сегодняшний день – $ 450/ед.).



Кроме этого, Лерос владеет квартирой в Киеве площадью 336 м2, а также долями в квартирах 42,8 м2 (50%) и 40,5 м2 (30%).



Также в его собственности есть спорткар Аudi R8.

На вопрос "Страны", на какие доходы он накопил такое имущество, если официальный заработок у него чуть более 600 тысяч за всю его жизнь, политик ответил так: "Понимаю, что вы хотите услышать ответ на свой вопрос. У меня все, что было я задекларировал, адвокаты подготовят ответ и я предоставлю".

Также он связал появление этого дела с травлей, которые против него организовали власти.

"Ничего удивительного в том, что они открывают дело, ищут любые точки давления", - сказал "Стране" Лерос.