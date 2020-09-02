Только быстрые и эффективные действия могут спасти от отставки министра экономразвития Игоря Петрашко, министра финансов Сергея Марченко и главу Минэнергетики Ольгу Буславец. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, добавив, что фракция готова сменить даже все правительство, если оно займет позицию "своих не сдаем", передает "Интерфакс-Украина".

"Программа (правительства - Ред.) не проголосована, чтобы не давать иммунитет. Сейчас прошло несколько месяцев, (очевидно - Ред.) мы правильно сделали, что не давали иммунитет", - сказал Арахамия.

По его словам, к ключевым министрам экономического и энергетического блоков накопилось много вопросов..

"Кризис в энергетике существует? - Существует. Кризис в экономике существует? - Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", - заявил глава фракции "Слуга народа".

Он добавил, что у него нет "четкого, кристаллического" понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, а значит, у других депутатов, которые принимают кадровые решения, такого понимания еще меньше.

"Поэтому я … собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", - сказал Арахамия.

По его словам, оснований для отставки всего правительства сейчас нет. "Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдаем", то пойдут все вместе", - заявил глава пропрезидентской фракции большинства.

"Если в ближайшее время не получим пошаговый понятный план, который публично доступен: чтобы мы могли через месяц отследить то, что обещали - "1", "2" и "3", а сделали "1", а где тогда "2", "3"? - тогда не будет будущего", - добавил Арахамия.

Ранее "Страна" писала о том, что Арахамия назвал цены предвыборных кампаний на местных выборах.

Также мы сообщали, что Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа".