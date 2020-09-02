В Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов, чтобы предоставить Кабинету министров полномочия создавать, реорганизовывать и переименовывать местные государственные администрации. За соответствующие изменения в законодательство проголосовали 223 народных депутата при 226 необходимых.

Соответствующее решение было принято в среду, 2 сентября, говорится на официальном сайте парламента.

Так, законопроект №3975 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов отправлен на доработку в профильный комитет.

Документ предлагает отнести к полномочиям Кабмина создание, реорганизацию, ликвидацию, наименование местных государственных администраций, которое осуществляется правительством в определенном им порядке в связи со сменой административно-территориального устройства.

При этом законопроект предлагал, чтобы реорганизация местных госадминистраций осуществлялась без оповещения о ней органа государственной регистрации, а также без сбора требований кредиторов для получения их согласия. Кабмином определяется порядок создания, ликвидации, реорганизации и правопреемственности имущества, прав и обязанностей, принадлежавших местным госадминистрациям, ликвидируемых в ходе реорганизации.

Кроме того, согласно проекту закона полномочия глав местных государственных администраций прекращаются президентом Украины, в том числе в случае реорганизации или ликвидации соответствующей местной государственной администрации Кабинетом министров Украины.

Законопроект вносит изменения в законы "О местных государственных администраций", "О Кабинете министров Украины", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

Напомним, сегодня парламент поддержал в первом чтении инициативу, согласно которой предлагается разрешить создание ВГА объединенных территориальных громад (ОТГ) в случае, если Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет препятствовать, чтобы обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

А во вторник, 1 сентября, парламент рассмотрел изменения в государственный бюджет.