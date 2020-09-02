Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) внесла в черный список пассажирку, которая еще 17 мая прогуливалась по крылу самолета Барселона - Киев.

Об этом в среду, 2 сентября, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

В компании уточнили, что инцидент, который и послужил причиной такого решения, произошел 17 мая на рейсе PS992 Барселона - Киев.

"Был зафиксирован факт грубого нарушения пассажиром правил поведения на борту. Пассажир - женщина 29-30 лет, - находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно и на этапе снижения самолета устроила пьяный дебош, била сидящих рядом пассажиров, нецензурно ругалась. Уникальное видео того, что происходило на борту самолета, сняли на мобильные устройства другие пассажиры этого рейса", - говорится в сообщении.

Представители авиакомпании отметили, что после посадки нарушительница была передана полицейским, которые составили на нее акт о правонарушении. Гражданство пассажирки не указывается.

"Такое поведение является абсолютно неприемлемым. Авиакомпания МАУ внесла хулиганку в список нежелательных пассажиров, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. В дальнейшем ей будет отказано в осуществлении перелетов по всей разветвленной маршрутной сети МАУ", - резюмировали в компании.

Напомним, вчера в сети появилось видео, на котором девушка ходит по крылу самолета "Международных авиалиний Украины" и сидит на краю крыла. За кадром очевидцы возмущаются ее действиями. Пассажирка возвращается в салон самолета только после того, как ее заметили члены экипажа.

Ранее мы писали о том, как в самолете, выполняющем рейс на Ибицу, произошла драка после того, как один из пассажиров отказался надевать медицинскую маску.