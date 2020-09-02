Министерство здравоохранения на этой неделе планирует изменить алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции из-за риска распространения коронавируса, а также подход к установлению факта выздоровления. Теперь будет достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим.

Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, в среду, 2 сентября.

По его словам, для выхода из самоизоляции все еще нужно делать ПЦР-тестирование, однако на этой неделе в алгоритм тестирования внесут изменения. Ляшко объяснил, что в случае отсутствия симптомов, выйти из самоизоляции можно будет на 14-й день без проведения ПЦР-тестирование. Само же тестирование таким методом сдвинут на седьмой-восьмой день изоляции, что позволит выйти из нее раньше.

Главный санитарный врач добавил, что будет достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим. Ляшко сказал, что те, кто переболел Covid-19, но находится на амбулаторном лечении, могут сдать такой тест бесплатно.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения сообщил, что сейчас тестирование методом ПЦР проводят в 104 вирусологических лабораториях, хотя в начале апреля их было 28. Минздрав добавил к своим 28 лабораториям 17 автоматических станций пробоподготовки и 34 прибора для идентификации – и это позволяет делать 125 тысяч тестов в неделю (в начале июня делали 65 тысяч).

По его словам, тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА), в настоящее время, проводятся в 318 лабораториях. Ляшко добавил, что в Украине проведено уже более 130 тысяч исследований на иммуноглобулины, из них наличие антител выявлено почти у 48 тысяч человек.

Кроме того, Минздрав планирует увеличивать количество тестирований на коронавирус и за счет быстрых тестов на антиген, когда Всемирная организация здравоохранения внесет их в протоколы.

Ляшко о новом алгоритме с 20-й минуты

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по заболевшим Covid-19. За сутки коронавирус выявили у 2495 человек.

Также мы приводили динамику заболеваемости коронавирусом в Украине за последнюю неделю августа, которую обнародовал Минздрав.