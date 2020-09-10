В четверг, 10 сентября, начинается так называемый период ретроградного Марса, который продлится до 14 ноября. Это время максимального сближения красной планеты с Землей, ее яркий оранжево-красный свет можно будет наблюдать на ночном небе до конца года.

Астрологи считают, что в этот период может усилиться агрессия, раздражительность, вероятность катастроф и травм.

Собрали информацию, что такое "ретроградный Марс" с точки зрения науки, какой прогноз дают астрологи и что они советуют разным знакам Зодиака.

Ретроградный Марс: астрономия vs астрология

Ретроградный Марс - это оптическая иллюзия, когда, наблюдая с Земли за Марсом, кажется, что планета начинает двигаться вспять. Этот феномен возникает, когда Марс подходит к Земле максимально близко. Его траектория остается прежней.

В астрономии это явление называют противостоянием планет. Оно происходит примерно раз в два года.

Сближения Марса с Землей в период с 2010 по 2022 гг. Фото: habr.com

Великим противостоянием Марса называют явление, когда он приближается к Земле на расстояние менее 60 млн километров, как это было в 2018 году. Это происходит один раз в 15-17 лет.

Ближайшее супер сближение произошло в 2003 году. Тогда сосед Земли подошел к нам на расстояние 55,79 млн км. Это был рекорд для последних 63 тысяч лет. В следующий раз подобное произойдет в августе 2287 года.

Из-за сближения планет в сентября видимый диаметр Марса увеличится с 19 до 22 угловых секунд. Увидеть оранжево-красную планету можно через несколько часов после захода Солнца. Он восходит вечером на востоке, а заходит на западе утром с восходом Солнца.

В первую неделю октября Марс максимально сблизится с Землей - разделять планеты будут 62 миллиона километров. А противостояние с Солнцем наступит 13 октября. В этот день красная планета будет особенно яркой. Сиять в вечернем небе Марс будет до конца года.

Не являющаяся наукой астрология называет противостояние планет ретроградным движением, поскольку с Земли кажется, что Марс движется в обратную сторону. Она приписывает этому периоду особое влияние на события. Марс считается воинственной планетой, как и римский бог войны, в честь которого небесное тело получило название.

Астрологи считают, что во время ретроградного Марса существует повышенный риск конфликтов, может наблюдаться упадок в экономике, производстве и общественной жизни. А также возрастает количество аварий, ДТП, катастроф и травм, поэтому нужно быть особенно аккуратными в дороге, при обращении с огнем и острыми предметами.

Предостережения астрологи адресуют представителям профессий, сопряженных с риском. Это касается работников силовых и охранных структур, спасателей, хирургов, каскадеров, дрессировщиков, экстремалов, водителей, спортсменов.

Астрологи советуют отложить до 16-17 ноября спортивные состязания, судебные процессы, инъекционные процедуры, серьезные переговоры. Не оформлять кредиты, не брать на себя долгосрочные обязательства, не начинать строительство или ремонт.

В сфере отношений до 14 ноября советуют не заключать брак, не вступать в новые отношения и не возвращаться к бывшим партнерам.

Кстати, на слуху чаще "ретроградный Меркурий", а не Марс. Поскольку Меркурий - ближайшая к Солнцу планета, то его орбита короче и он успевает трижды в год сближаться с Землей.

Прогноз для знаков Зодиака

Овны могут погрузиться в прошлые болезненные воспоминания и припомнят обидчикам конфликтные моменты или невыполненные обещания. Это могут быть денежные обиды, вопросы недвижимости.

Тельцам необходимо проявить внимание к здоровью. Не стремитесь попасть на операционный стол, в этот период ничем хорошим для вас это не закончится, если только это не срочная операция. Важно избегать общения с силовыми структурами.

У Близнецов может появиться желание выяснить отношение с давним обидчиком, могут проигрываться недопонимания со старыми друзьями. Вам решать - прекращать эти отношения окончательно или примириться.

Раки могут наблюдать нарушения по темам власти, а также вашей популярности. Может наблюдаться конфликтное, агрессивное общение в вопросах карьеры. Будьте аккуратными в этот период, договориться с начальством вряд ли получится.

Львы не смогут больше игнорировать интересы других людей. Ваш эгоцентризм может проявиться в решении чужих проблем, однако есть риск переоценить значимость своих действий. Слишком много развлечений принесет ущерб другим делам и занятиям.

Девы могут ощутить пробелы в точных науках, трудности в работе с деталями. Период ретроградного Марса может снизить трудолюбие, требовательность к себе и окружающим, негативно сказаться на пунктуальности.

Весам необходимо избегать конфликты любой ценой, чтобы потом не передоговариваться и не менять свои условия. В этот период конформизм и действия в ущерб своим интересам может принести больше проблем, чем пользы. Звезды также не рекомендуют брать кредиты, дождитесь середины ноября.

У Скорпионов может проявиться тенденция подавлять гнев и бороться с самим собой (аутоагрессия). Астрологи советуют направлять агрессивную энергию вовне, чтобы она не стала разрушительной для вас самих. Злость можно переплавить в энергичные действия, например, пойти в спортзал, провести генеральную уборку и т.д.

Стрельцам лучше не злоупотреблять своей свободой, если это повредит интересам дома и семьи. Ретроградный Марс станет неблагоприятным временем для наставничества и миссионерства, так то воздержитесь от этого.

Козероги могут выбрать неправильные способы достижения карьерных высот. В период ретроградного Марса нежелательно менять место жительства или заключать договора по недвижимости. Лучше уделить больше внимания семье и выбрать правильные жизненные цели.

Водолеи могут испытывать проблемы сотрудничества в коллективе, с соседями, бывшими одноклассниками. В поездках вы можете ощутить, что работаете в ущерб своим целям.

Рыбы могут осознать, что много чем жертвовали в жизни на благо не тех людей. Может наблюдаться эскапизм, деструктивное поведение и материальные проблемы. Лучше не тратить лишние деньги и позаботиться о запасах "на всякий пожарный случай".