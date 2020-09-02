Народный депутат Украины Антон Поляков подвергся нападению неизвестного. Инцидент произошел 2 сентября в Киеве около 5:00 возле кафе "Джав" в Шевченковском районе столицы.

Уточняется, Антон Поляков получил несколько ударов, после чего его обидчик скрылся. Полиция ищет злоумышленника, в Киеве объявлен план "Перехват".

Информацию о нападении на нардепа подтвердил "Стране" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его данным, конфликт возник на бытовой почве, а не на политической.

"Это был скорее бытовой конфликт. На него напали не как на депутата. Просто пьяный какой-то. Мы его найдем и накажем”

По предварительным данным, пострадавший нардеп получил медицинскую помощь на месте происшествия и в госпитализации не нуждался.

Напомним, 3 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил с трибуны Верховной Рады об исключении из фракции "Слуга народа" Антона Полякова, Анны Скороход, а также Романа Иванисова. После этого Поляков вошел в группу "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским.

Также мы сообщали, что суд арестовал девятерых подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом.