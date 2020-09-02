Президент Владимир Зеленский продолжил свое турне по украинским регионам. Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Харьковскую область, где он проинспектирует ход работ в рамках "Большой стройки" и пообщается с предпринимателями.

Об этом в среду, 2 сентября, информирует пресс-служба Зеленского.

Сообщается, что сегодня президент ознакомится с ходом реконструкции объектов инфраструктуры, входящих в Национальную программу "Большая стройка". Кроме того, глава государства встретится с представителями деловых кругов Харьковской области, а также примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Напомним, вчера Зеленский находился в Полтавской области, где осмотрел отремонтированное здание аэропорта.

Ранее президент побывал в Днепре, где пообедал в местном "Макдональдсе". Примечательно, что заказ Зеленского в ресторане фастфуда вышел на сумму, почти равную повышению минималки в Украине.