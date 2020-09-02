Рада дала добро на создание ВГА в громадах в случае запрета от ЦИК проводить там выборы
Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовал за проект закона №3913 "О внесении изменений в некоторые законы относительно создания военно-гражданских администраций (ВГА)". Соответствующий законопроект, в преддверии грядущих местных выборов, поддержали 240 народных депутатов.
Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады, в среду, 2 сентября.
Таким образом Верховная рада намерена разрешить создание ВГА объединенных территориальных громад (ОТГ) в случае, если Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет препятствовать, чтобы обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.
Проектом закона предлагается внести изменения в законы "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине", а также определить основания создания военно-гражданских администраций ОТГ. Кроме того законопроект расширяет за счёт ОТГ список объектов, где могут быть созданы ВГА.
Согласно принятому законопроекту, "военно-гражданские администрации объединенных территориальных громад согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориями территориальных громад могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".
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