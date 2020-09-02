Стали известны подробности вчерашнего задержания на Банковой возле Офиса президента неизвестного с гранатой. По информации источников "Страны" в МВД, вчера вечером бойцы Нацгвардии обратили внимание на прохожего с большой сумкой, который уверенно двигался в сторону Офиса президента. Нацгвардейцы решили проверить содержимое сумки.

При поверхностной проверке,"несун" занервничал и заявил что у него с собой граната РГД-5. Чтобы не подвергать себя опасности, правоохранители сразу же одели на мужчину наручники. Сумку оставили на месте,чтобы не спровоцировать взрыв. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции и взрывотехников.

Предмет, похожий на гранату, изьяли, а мужчину задержали. Позже выяснилось что это 54-летний Николай Антошин, руководитель фермерского хозяйства "Таврида" из поселка Бузское Николаевской области. Согласно открытым источникам, его хозяйство занимается выращиванием зерновых культур. По некоторым данным, фермер является ярым оппонентом Зеленского и хотел устроить под ОП некий перформанс, чтобы привлечь внимание журналистов. Говорит, что взрывать никого не собирался и граната не представляет опасности, мол, муляж.

Изъятый у задержанного предмет направлен на баллистическую экспертизу, назначенную в рамках заведенного уголовного производства по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Если экспертиза подтвердит, что это не муляж, а действительно наступательная ручная осколочная граната РГД-5, то фермеру грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, вечером 1 сентября полиция перекрыла Банковую после того, как у Офиса Зеленского нашли гранату.

Также "Страна" писала о том, что в Рубежном штурмом взяли квартиру, где закрылся мужчина, угрожавший взорвать гранату.