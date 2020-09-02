Народный депутат от "Батькивщины" в Верховной Раде Иван Крулько вслед за лидером фракции Юлией Тимошенко заболел Covid-19. На прошлой неделе он был на заседании парламента.

Об этом во вторник, 1 сентября, информирует РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что результаты теста на коронавирус депутат получил в понедельник, 31 августа. На данный момент он находится на самоизоляции.

Примечательно, что 1 сентября Крулько отсутствовал на первом пленарном заседании Рады четвертой сессии. При этом еще неделю назад, во вторник, 25 августа, нардеп присутствовал в парламенте.

Напомним, 23 августа стало известно о том, что лидер партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе со своим мужем и дочерью заразилась коронавирусом.

Ранее мы писали, что по состоянию на 31 августа в Украине насчитывалось 23 народных депутата, у которых подтвердилась коронавирусная болезнь.