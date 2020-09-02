"Зачем кокаин? Ведь есть этот воздух". Экс-помощник Путина Сурков в стихах описал свой рай
Описание "рая без кокаина" легло в основу стихотворения, написанного экс-помощником президента России Владиславом Сурковым. Оно вошло в свежий номер журнала "Русский пионер", говорится в анонсе, на сайте издания.
"Регулярный автор "Русского пионера" Владислав Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному", - считает главный редактор журнала Андрей Колесников.
Текст стихотворения Суркова опубликован в Телеграм-канал Daily Storm.
"Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все - жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все - не дыши".
Напомним, что Владислав Сурков занимал пост помощника президента России Владимира Путина с 2013 по 2020 годы. В числе прочего он курировал вопросы по Украине.
Ранее "Страна" писала о том, что Сурков может создать партию с "русским Трампом". Также мы сообщали, что Сурков охарактеризовал Зеленского цитатой гоголевского Хлестакова.