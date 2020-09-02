Описание "рая без кокаина" легло в основу стихотворения, написанного экс-помощником президента России Владиславом Сурковым. Оно вошло в свежий номер журнала "Русский пионер", говорится в анонсе, на сайте издания.

"Регулярный автор "Русского пионера" Владислав Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному", - считает главный редактор журнала Андрей Колесников.

Текст стихотворения Суркова опубликован в Телеграм-канал Daily Storm.

"Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все - жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все - не дыши".

Напомним, что Владислав Сурков занимал пост помощника президента России Владимира Путина с 2013 по 2020 годы. В числе прочего он курировал вопросы по Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что Сурков может создать партию с "русским Трампом". Также мы сообщали, что Сурков охарактеризовал Зеленского цитатой гоголевского Хлестакова.