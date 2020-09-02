В августе доходная часть государственного бюджета Украины перевыполнена на 15,2% - на 13,202 млрд гривен. Дефицит в казне по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 19,981 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Так, доходы государственного бюджета в августе составили 100,172 млрд гривен при плане в 86,970 млрд гривен. Таким образом, профицит составил 13,202 млрд гривен.

В то же время доходы общего фонда госбюджета в августе составили 85,389 млрд гривен при плане 71,357 млрд гривен, а специального фонда - 14,783 млрд гривен при плане 15,612 млрд гривен.

Поступление в бюджет единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составило 22,650 млрд гривен. При этом еще год назад этот показатель составлял 21,987 млрд гривен.

Согласно данным ведомства, в период январь-август госбюджет по доходам выполнен на 97,2%. Доходы казны за это время составили 688,628 млрд гривен при плане в 708,610 млрд гривен. Дефицит бюджета к 1 сентября 2020 года составил 19,981 млрд гривен.

За январь-август ЕСВ поступило 185,183 млрд гривен, год назад этот показатель составлял 176,549 млрд гривен.

Напомним, по итогам первого полугодия план доходов бюджета не был выполнен на 38 млрд гривен. Ранее мы разбирались в том, есть ли дыра в украинской казне, и что с ней собирается делать украинское правительство.

Ранее мы писали, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дисбаланс доходной части бюджета не является критическим.