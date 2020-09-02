Украина начала переговоры с американскими производителями экспресс-тестов на антиген Covid-19 для их регистрации в стране. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера я закончил переговоры с европейским региональным бюро ВОЗ, они обещают на следующей неделе обновить протокол относительно тестирования на Covid-19. В этот протокол введутся быстрые тесты на антиген, ранее быстрые тесты использовались только на наличие антител. В США уже есть четыре производителя таких тестов. Обновленный протокол будет использоваться в нашей стратегии по увеличению тестирований. Мы ведем переговоры с производителями таких тестов, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине",- сказал он.

По словам замминистра, девять вакцин от коронавируса проходят завершительную стадию клинических исследований.

"По состоянию на начало сентября уже 33 вакцины-кандидата против Covid-19 исследуются клинически, девять из них проходят клинисследования в третьей стадии, после завершения которой в случае позитивных результатов вакцины будут зарегистрированы. По нашей информации параллельно с клинисследованиями осуществляется производства вакцин, чтобы после регистрации запустить их на рынок",- сказал Ляшко.

На видео Виктор Ляшко о тестах и вакцинах - с 15:20

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