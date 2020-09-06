6 сентября отмечают День предпринимателя Украины. Праздник приходится на первое воскресенье сентября, то есть это плавающая дата. Собрали красивые картинки, поздравления и открытки к празднику, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

Украинские предприниматели

По данным портал Work.ua, в Украине более 1,5 миллиона зарегистрированных предпринимателей в самых разных сферах. Они занимаются торговлей, строят, шьют, производят и продают продукты, угощают кафе и ресторанах, лечат, тренируют, развлекают, издают книги - вносят вклад в экономику страны, создают рабочие места и обеспечивают украинцев товарами и услугами.

Конституция Украины в 42 статье провозглашает право каждого гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, которая не является прерогативой государства или не запрещена законом.

В этом году на работу многих предпринимателей повлиял карантин из-за коронавируса. Во время особо жестких ограничений, с марта этого года, особенно пострадал ресторанный бизнес, сфера развлечений, перевозчики, гостиничный бизнес, спортзалы, сфера красоты и бьюти услуг.

А в последние дни протестовали предприниматели в Ивано-Франковске, который отнесли к "красной зоне" карантина минимум до 10 сентября. Они требовали не закрывать рестораны, общепит и рынки и просили не мешать им работать.

Не согласны с ограничениями в Тернополе и Черновцах.

Картинки и поздравления

Честной, интересной и победной игры! С днем предпринимателя!

Пусть прибыль растет на много лет вперед,

Пусть труд твой радует людей.

Заслуженный почет и точный отчет -

питают пусть сотни идей.

Ты, как капитан корабля, ведешь свой бизнес и команду и в хорошую погоду и во время бури и штиля. Желаю море возможностей и найти свой "голубой океан".

Предприниматели - это смелые, ответственные, инициативные люди. Желаю успеха в делах, пусть все твои задумки и действия окупятся сторицей.

Желаю прибыли, доходов

Пусть твое дело процветает!

Пусть стороной пройдут невзгоды.

Удачи я тебе желаю.

Пусть сегодня и всегда у тебя растет маржа!

За то, что видишь ты картинку в целом,

За труд и за стремление услышать всех -

Пускай тебя настигнет увлеченье своим делом,

большая прибыль и заслуженный успех.