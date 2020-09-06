6 сентября отмечают День предпринимателя Украины. Праздник приходится на первое воскресенье сентября, то есть это плавающая дата. Собрали красивые картинки, поздравления и открытки к празднику, а также короткие поздравления в стихах и прозе.
Украинские предприниматели
По данным портал Work.ua, в Украине более 1,5 миллиона зарегистрированных предпринимателей в самых разных сферах. Они занимаются торговлей, строят, шьют, производят и продают продукты, угощают кафе и ресторанах, лечат, тренируют, развлекают, издают книги - вносят вклад в экономику страны, создают рабочие места и обеспечивают украинцев товарами и услугами.
Конституция Украины в 42 статье провозглашает право каждого гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, которая не является прерогативой государства или не запрещена законом.
В этом году на работу многих предпринимателей повлиял карантин из-за коронавируса. Во время особо жестких ограничений, с марта этого года, особенно пострадал ресторанный бизнес, сфера развлечений, перевозчики, гостиничный бизнес, спортзалы, сфера красоты и бьюти услуг.
А в последние дни протестовали предприниматели в Ивано-Франковске, который отнесли к "красной зоне" карантина минимум до 10 сентября. Они требовали не закрывать рестораны, общепит и рынки и просили не мешать им работать.
Не согласны с ограничениями в Тернополе и Черновцах.
Картинки и поздравления
Честной, интересной и победной игры! С днем предпринимателя!
Пусть прибыль растет на много лет вперед,
Пусть труд твой радует людей.
Заслуженный почет и точный отчет -
питают пусть сотни идей.
Ты, как капитан корабля, ведешь свой бизнес и команду и в хорошую погоду и во время бури и штиля. Желаю море возможностей и найти свой "голубой океан".
Предприниматели - это смелые, ответственные, инициативные люди. Желаю успеха в делах, пусть все твои задумки и действия окупятся сторицей.
Желаю прибыли, доходов
Пусть твое дело процветает!
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Удачи я тебе желаю.
Пусть сегодня и всегда у тебя растет маржа!
За то, что видишь ты картинку в целом,
За труд и за стремление услышать всех -
Пускай тебя настигнет увлеченье своим делом,
большая прибыль и заслуженный успех.