Трагедией закончился первый день нового учебного года в Житомирском военном институте им. Королева. 1 сентября там погиб первокурсник. Как сообщается на сайте вуза, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с оружием.

"С грустью сообщаем, что 1.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

По данным местного телеканала C-TV, курсан застрелился, когда пошел с оружием в туалет.

"Парню, который только в этом году поступил в Житомирский военный институт им. С.П.Королева, на полигоне выдали оружие для тренировок, а он пошел с ним в туалет и застрелился", - сообщает телеканал, ссылаясь на анонимный источник.

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