Нардеп Гео Лерос, которого накануне исключили из фракции "Слуга народа", не видит ничего удивительного в том, что на него завели уголовное дело и называет это давлением. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Адвокаты разберутся правда или не правда. Ничего удивительного в том, что они открывают дело, ищут любые точки давления", - сообщил Лерос.

Также на вопрос "Страны", на какие доходы он накопил такое имущество если официальный заработок у него чуть более 600 тысяч за всю его жизнь, политик ответил так: "Понимаю, что вы хотите услышать ответ на свой вопрос. У меня все, что было я задекларировал, адвокаты подготовят ответ и я предоставлю", - заявил Лерос.

Напомним, согласно фабуле дела, после избрания народным депутатом от партии "Слуга народа" Лерос подал электронную декларацию, из которой стало известно, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тысяч гривен - это депутатская заработная плата, 320 тысяч гривен - доход от занятия предпринимательской деятельностью.

При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы в выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.

Ранее "Страна" писала о том, что у Гео Лероса сожгли Mercedes, купленный в марте этого года за треть миллиона.