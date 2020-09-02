Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно попал в тройку самых богатых людей планеты, намерен купить немецкую компанию CureVac, чтобы на ее базе наладить производство вакцины от коронавируса.

Об этом в среду, 2 сентября, информирует газета Bild.

Сообщается, что вчера предприниматель встретился с руководством производителя вакцин CureVac. По данным источников издания, это стало главной причиной его приезда в Берлин.

Так, Маск хочет производить вакцину от коронавируса на так называемых "микро-фабриках" по всему миру на ДНК-принтерах. Предполагается, что его завод Tesla Grohmann Automation в Прюме (земля Рейнланд-Пфальц, ФРГ) будет поставлять на завод CureVac все необходимое оборудование.

Стоит отметить, что 23% акций компании CureVac принадлежит немецкому государству. На данный момент неизвестно, одобрит ли министр экономики ФРГ Питер Альтмайер сделку по приобретению предприятия американским миллиардером и на каких условиях она будет заключена.

Напомним, для главы Tesla и SpaceX дела сейчас идут как никогда хорошо. На прошлой неделе его стартап Neuralink представил чип, который позволит подключить человеческий мозг к компьютеру. На фоне этого в понедельник, 31 августа, акции Tesla выросли более чем на 10 процентов.

Как мы сообщали ранее, США отказались от планов сотрудничать с другими странами ради создания вакцины от коронавируса.