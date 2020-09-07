Предлагаем гороскоп на неделю - с 7 по 13 сентября - для каждого знака Зодиака. Астрологи советуют 7 сентября оставаться дома и не посещать людных мест. День будет неблагоприятным для заключения брака или других партнерских соглашений.

С 10 сентября начинается период убывающей Луны в Близнецах и Раке - это время лучше использовать для завершения уже начатых дел.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам нужно буквально заставлять себя двигаться вперед. Очень важно на этой неделе оставаться активными и нагружать свой ум. К концу недели вы почувствуете себя наполненными, если сможете заниматься любимым делом. Нет ничего важнее опыта, из которого вы делаете выводы, поэтому старайтесь идти навстречу ему.

Телец (21.04 - 20.05)

Вторая неделя сентября принесет с одной стороны гармонию в любви, с другой - напряжение и конфликты в финансовой сфере. Для успешного ведения дел, звезды советуют вести список, отмечая выполнение пунктов плана. Старайтесь решить основные вопросы до выходных, так как вероятно ухудшение самочувствия.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Первые дни будут наполнены общением и плодотворным взаимодействием с людьми. Вы легко сможете находить точки соприкосновения и общие интересы. Начало недели сложится благоприятно для переговоров. В эти дни могут появиться оригинальные идеи, которые зададут новый вектор в личной и деловой сферах.

Рак (22.06 - 22.07)

Идеи, которые будут приходить Ракам в начале недели, звезды советуют сразу же реализовывать. 7 и 8 сентября - наиболее благоприятные для вас дни, когда ваша безграничная фантазия позволит найти выход из любой ситуации. В эти дни важно путешествовать и познавать что-то новое.

Лев (23.07 - 23.08)

Перемены, с которыми Лев столкнется в начале недели, будут восприниматься естественно. Вы можете ожидать много смс-сообщений, телефонных звонков и встреч, приглашений в гости. Будет легко работать с новой информацией и использовать данные себе на пользу.

Дева (24.08 - 23.09)

Все бизнес-вопросы Девам необходимо разрешить до 10 сентября включительно. Неделя не самая благоприятная для первых шагов практически в любых областях. Исключением может быть разве что личные отношения - в этих вопросах договоренности могут быть удачными.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы в начале недели будут чувствовать себя королями положения. Всё начнет идти своим чередом, может появиться желание все контролировать и учитывать все мелочи. Все важные переговоры и предложения о ведении проектов лучше завершить до четверга или вернуться к ним через неделю, после 15 сентября.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам нужно переждать несколько дней недели, чтобы некоторые проблемные вопросы утряслись сами собой. Не отстаивайте правоту силой и напором. Отведите начало недели на любимые дела. А с 10 сентября вы будете чувствовать себя более комфортно, уже не будет проблем с дисциплиной и планированием времени.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Все дела будут складываться в начале недели как по маслу. В эти дни особенно захочется тепла и уюта, быть нужными и заботиться о своих близких и родных. Звезды советуют чаще собираться в кругу семьи, радовать близких вкусными блюдами, проводить время за душевными разговорами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Несмотря на гармоничное начало недели, Козероги могут ощущать небольшое внешнее давление. Вам необходимо рассматривать ситуации, связанные с более экономным распределением собственных ресурсов как эмоциональных так и материальных.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям лучше использовать для переговоров первую половину недели. Удачный период будет для оформления деловых бумаг, ведения отчетов и презентаций. После 10 числа есть вероятность получения новых вводных. Сконцентрируйтесь на них, чтобы обеспечить себе прочное финансовое положение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя может принести некоторый хаос в дела Рыб. Звезды предостерегают вас от нелогичных поступков. С одной стороны, вы ничего не хотите ждать, с другой - ваши истинные желания идут вразрез с планами. Поэтому вы можете ощущать противоречия и страхи.

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