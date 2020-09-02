1 сентября новый столичный клуб для взрослых киевлян "Моя бабушка - SuperSTAR" провел творческий вечер для горожан зрелого возраста.

В ресторане "Одесса Мама" на Подоле выступил заслуженный артист Украины Владимир Кокотунов, актёр театра "Актёр", который исполнил монологи "отца одесского юмора" Михаила Жванецкого. Вечер продолжили концертом с живой музыкой, угощениями от ресторана.

Это уже вторая встреча в рамках благотворительного клуба "Моя бабушка - SuperSTAR", созданного неравнодушными бизнесменами. Торжественное открытие Клуба прошло 19 августа в ресторане "Одесса мама".

Клуб уже подготовил афишу мероприятий для киевских пенсионеров на сентябрь. В программе - поэтический вечер, турнир по азартным играм и день красоты: супер-бабушкам сделают образы от стилистов и устроят фотосессию.

Мероприятия будут проходить раз в неделю по адресу Верхний вал, 30.

Клуб планирует и в дальнейшем регулярно организовывать пожилым киевлянам досуг: творческие вечера, концерты, танцы, мастер-классы, встречи со знаменитостями.

Участие в любых мероприятиях клуба для пенсионеров - бесплатно.

Кроме того, каждый член Клуба получает персональную клубную карту со скидкой в 20% на посещение ресторана "Одесса мама" в любое время, помимо мероприятий клуба. Также в проекте предусмотрена благотворительная продуктовая помощь членам клуба - доставка еды на дом в условиях форс-мажора.

Клуб "Моя бабушка - SuperSTAR" - это пространство для горожан пенсионного возраста, которые ищут общения, культурного развития и поддержки. Это место, где молодые душой люди могут танцевать, петь, отдыхать, общаться и заводить новых знакомых.

Основатель благотворительного проекта - сеть ресторанов Tarantino Family, миссия которого - культурная социализация и улучшение качества жизни пожилых людей.

По вопросам сотрудничества и для записи в Клуб обращаться по телефону: 0932023798. Или на Фейсбук-страницу проекта.