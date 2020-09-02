За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердился у 332 человек. Это новый антирекорд, который превышает предыдущий (23 августа) на 25 больных Covid-19.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Таким образом, общее число случаев коронавирусной болезни с начала эпидемии в Киеве выросло до 13 878 человек. По последним данным, в столице зафиксировано 218 летальных случаев (+5 за сутки), выздоровели 4 444 жителя города (+62), болеют 9 216 человек (+265).

Напомним, что за 1 сентября в Украине было также выявлено рекордное число подтвержденных случаев Covid-19. Болезнь подтвердилась у 2 495 жителей страны. Наибольший суточный прирост случаев коронавирусной болезни зафиксирован в Киеве (+332) и в Харьковской области (+302).

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине умерло рекордное число пациентов с Covid-19 - 51 человек.

Стоит отметить, что вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 176 случаях коронавирусной болезни, выявленных за сутки.