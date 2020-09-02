Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Одессу с днем рождения, который город отмечает 2 сентября. Глава государства опубликовал видеообращение, которое он записал вместе с экс-КВНщиком, местным бизнесменом и кандидатом в мэры Олегом Филимоновым.

Президент заявил, что намерение его команды менять Украину и, в частности, Одессу не содержит желания менять колорит этого города и внутреннюю красоту его людей.

"...прекрасный город...Обожаю. Там свегда вкусно, всегда тепло, всегда красиво и огромное количество умных и талантливых людей, среди которых чувствуешь себя как в таком удовольствии и как сильно дома", - сказал президент, добавив последние слова после подсказки Филимонова.

Сам одесский КВНщик, которому президент предложил баллотироваться в мэры, заявил, что он всем обязан Одессе и назвал себя абсолютным продуктом этого города, правда не таким уже и свежим.

"Всем, что у меня есть я обязан этому городу, я абсолютный продукт Одессы... я не такой свежий, как мне бы хотелось, но тем не менее", - добавил Филимонов.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский после полета на самолете в Полтаву рскритиковал местный аэропорт.

Также мы сообщали, что у Офиса Зеленского нашли боевую гранату.