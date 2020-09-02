За прошедшие сутки вторника, 1 сентября, от коронавирусной болезни скончался 51 человек. Это еще один антирекорд, который был поставлен в стране за вчерашний день.

Об этом гласят данные, опубликованные в среду, 2 августа, на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Так, с начала эпидемии коронавируса в Украине от Covid-19 умерли 2 656 пациентов.

Стоит отметить, что прошлый антирекорд по смертности украинские медики зафиксировали за сутки 26 августа. Тогда от коронавирусной болезни умерли 49 человек.

Напомним, что за 1 сентября в Украине было также выявлено рекордное число подтвержденных случаев Covid-19. Болезнь подтвердилась у 2 495 жителей страны. Наибольший суточный прирост случаев коронавирусной болезни зафиксирован в Киеве (+332) и в Харьковской области (+302).

Ранее мы писали, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к октябрю суточный прирост больных Covid-19 увеличится до 3 тысяч.