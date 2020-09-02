В среду, 2 сентября, под стены Верховной Рады со всей страны на акцию протеста съехались представители организации "Авто Евро Сила". Они требуют от парламентариев собрать сегодня комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и проголосовать за законопроект 3704 и вынести его завтра в зал для голосования.

Данный законопроект снижает цены на растаможку автомобилей, привезенных в Украину из-за границы.

Организаторы акции "Авто Евро Сила" опубликовали на своей странице в Facebook карту с входами в ВР и призвали своих сторонников становиться возле них и требовать от депутатов принятие законопроекта 3704.

Тем временем в Киеве полиция и Нацгвардия усиленно патрулируют правительственный квартал, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре столицы.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении на странице столичной полиции в соцсети.

Также правоохранители предупреждают о возможном ограничении движения по дорогам в центре Киева.

Как передает корреспондент "Страны" с места событий, проезд по Грушевского уже осложнен, скорее всего, улицу вообще перекроют.

Фото: "Страна"

Напомним, "евробляхеры" собираись на аналогичную акцию протеста под Кабмином в июне.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно, как будут оплачивать штрафы, зафиксированные камерами, водители "евроблях".