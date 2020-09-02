Расходы на предвыборную интернет-рекламу Дональда Трампа превысили рекордные 64,7 миллиона долларов. Таким образом команда действующего президента США больше чем на 2,5 миллиона долларов обошла затраты предыдущего "рекордсмена", миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка, Майкла Блумберга.

Блумберг, напомним, также принимал участие в президентской гонке этого года, однако выбыл из нее, суммарно потратив на кампанию более полумиллиарда долларов.

Данные о тратах обнародовали во вторник, 1 сентября, в отчете сервиса Google Transparency Report.

Согласно отчету, штаб Трампа и его комитет уже потратили на рекламу в онлайн-ресурсах 27,49 и 37,23 миллиона долларов соответственно. Суммарные расходы составили 64,7 миллиона долларов и на 2,5 миллиона долларов превысили затраты Блумберга, потратившего на продвижение на этих ресурсах 62,19 миллиона.

Команда конкурента ближайшего конкурента Трампа, кандидата от Демократической партии Джо Байдена истратила на аналогичные цели почти вдвое меньше - 32,58 миллиона долларов.

Напомним, в течение последней недели Трамп обвинял Байдена в приеме наркотиков и стимулирующих препаратов и предложил оппоненту пройти соответствующую проверку перед дебатами, а 24 августа действующий президент США стал официальным кандидатом от Республиканской партии.