За июль-август столичные нарушители правил парковки заплатили в бюджет 2,7 млн гривен
В то время как столичные правоохранители только собираются штрафовать водителей за ЗD номерные знаки, за период июль-август бюджет пополнился на 2,7 млн гривен за счет нарушителей правил парковки.
Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным столичных чиновников, бюджет города пополнился на 2 577 232 гривен, которые заплатили киевские нарушители правил парковки.
Наиболее частыми нарушениями стали:
- остановка на пешеходном переходе (15 026 зафиксированных случаев)
- остановка на выезде с прилегающих территорий (5 439)
- остановка на полосах общественного транспорта (4 274)
- остановка на перекрестке (3 492)
"Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, заплатив за парковку любым удобном образом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона", - отметили в КГГА.
Ранее мы писали, что за июль нарушители правил парковки пополнили казну Киева на 1,55 млн грн.
Недавно "Страна" рассказывала о столичном водителе, который решил припарковать свое авто прямо на детской площадке. Ребенок чудом не оказался под колесами автомобиля.