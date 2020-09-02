Чаще всего водителей штрафовали за остановку на пешеходном переходе. Фото: Лига

В то время как столичные правоохранители только собираются штрафовать водителей за ЗD номерные знаки, за период июль-август бюджет пополнился на 2,7 млн гривен за счет нарушителей правил парковки.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным столичных чиновников, бюджет города пополнился на 2 577 232 гривен, которые заплатили киевские нарушители правил парковки.

Наиболее частыми нарушениями стали: 

  • остановка на пешеходном переходе (15 026 зафиксированных случаев)
  • остановка на выезде с прилегающих территорий (5 439)
  • остановка на полосах общественного транспорта (4 274)
  • остановка на перекрестке (3 492)

Статистика нарушений правил парковки в Киеве за июль-август 2020 года. Инфографика: КГГА

"Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, заплатив за парковку любым удобном образом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона", - отметили в КГГА.

Ранее мы писали, что за июль нарушители правил парковки пополнили казну Киева на 1,55 млн грн.

Недавно "Страна" рассказывала о столичном водителе, который решил припарковать свое авто прямо на детской площадке. Ребенок чудом не оказался под колесами автомобиля.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться