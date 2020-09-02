В то время как столичные правоохранители только собираются штрафовать водителей за ЗD номерные знаки, за период июль-август бюджет пополнился на 2,7 млн гривен за счет нарушителей правил парковки.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным столичных чиновников, бюджет города пополнился на 2 577 232 гривен, которые заплатили киевские нарушители правил парковки.

Наиболее частыми нарушениями стали:

остановка на пешеходном переходе (15 026 зафиксированных случаев)

остановка на выезде с прилегающих территорий (5 439)

остановка на полосах общественного транспорта (4 274)

остановка на перекрестке (3 492)

"Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, заплатив за парковку любым удобном образом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона", - отметили в КГГА.

Ранее мы писали, что за июль нарушители правил парковки пополнили казну Киева на 1,55 млн грн.

Недавно "Страна" рассказывала о столичном водителе, который решил припарковать свое авто прямо на детской площадке. Ребенок чудом не оказался под колесами автомобиля.