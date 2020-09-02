Официальные лица Израиля заявили, что церемония подписания мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами может состояться в Белом доме до 18 сентября.

Об этом в среду, 2 сентября, со ссылкой на официальных лиц трех стран сообщает портал Axios.

По словам источников, Израиль и ОАЭ, кроме подписания соглашения, ожидают получить бонус в виде создания трехстороннего альянса с США.

Предполагается, что деятельность нового альянса будет посвящена региональной безопасности, однако сфера взаимодействий трех стран может быть расширена.

Напомним, 13 августа, ОАЭ и Израиль договорились о полном мире между странами при посредничестве президента США Дональда Трампа.

На следующий день Трамп сообщил, что лидеры Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов могут подписать мирное соглашение в Вашингтоне в ближайшие три недели.

В понедельник, 31 августа, накануне подписания мирного соглашения, впервые в истории израильская авиакомпания "El-Al" выполнила коммерческий рейс из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в столицу ОАЭ Абу-Даби.