Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заподозрил, что его конкурент на выборах от демократов Джозеф Байден может употреблять стимулирующие вещества. Президент США также сам готов пройти аналогичную проверку.

Об этом Трамп заявил в интервью FOX News, пишет ТАСС.

По словам президента, в последнее время Байден нормально выступает на публике, что для него нехарактерно. Трамп отмечает, что раньше бывший вице-президент выступал на дебатах и подобных мероприятиях просто ужасно. Именно поэтому глава США сделал вывод, что его оппонент принимает что-то стимулирующее. Трамп также предложил Байдену вместе пройти проверку на допинг перед предвыборными дебатами.

Ранее Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что Байден не сможет дискутировать с ним на равных, в том числе из-за преклонного возраста.

Напомним, всего неделю назад Трамп заподозрил, что его оппонент употребляет наркотики. Поэтому он предложил, чтобы они оба прошли перед дебатами соответствующую проверку. Тем временем сам Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис дали публичное обещание регулярно проверяться на Covid-19.