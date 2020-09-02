По состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине выявлено 2495 новых случаев коронавирусной болезни - это стало новым антирекордным показателем. Таким образом, общее число заболевших Covid-19 с начала эпидемии в стране выросло до 125 798 человек.

Об этом гласят данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Так, в Украине с начала эпидемии коронавирусной болезни умерли 2 656 человек (+51 за сутки), выздоровели 58 817 (+1015). Сейчас в Украине Covid-19 болеет 64 325 человек, это на 1 429 больше, чем днем ранее.

Наибольший суточный прирост случаев коронавирусной болезни зафиксирован в Киеве (+332 за сутки), в Харьковской (+302), Львовской (+204), Одесской (+204) и Тернопольской (+201) областях.

Напомним, к утру вторника, 1 сентября, в Украине медики подтвердили 2 141 новых случаев Covid-19. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 августа. Тогда медики сообщили о 2 481 новом пациенте с коронавирусом.

Стоит отметить, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина не готовы Киев и 17 областей Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к октябрю суточный прирост больных Covid-19 вырастет до 3 тысяч.