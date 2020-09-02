Американские социальные сети Facebook и Twitter сообщили об удалении ряда учетных записей. Их обвинили в "скоординированных неавторизованных действиях" с российскими структурами.

Об этом сообщается в пресс-релизах социальных сетей, обнародованных накануне.

Так, по данным Facebook, из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований. Действия этих страниц были направлены, по утверждению соцсети, на Великобританию, США, Алжир и Египет.

"Мы начали это расследование, основываясь на информации от ФБР. Наше внутреннее расследование выявило полный объем сети в Facebook", – говорится в пресс-релизе.

Twitter, в свою очередь, сообщает о том, что в этой соцсети были заблокированы пять учетных записей.

"За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами", – говорится в заявлении.

Напомним, в июле сотни учетных записей праворадикалов в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы из-за пропаганды насилия. В частности, речь идет о членах движения Boogaloo, которые активизировались на фоне протестов против расизма и полицейского насилия в США. А осенью-2019 Facebook заблокировал российские аккаунты, созданные для вмешательства в американские выборы-2020.