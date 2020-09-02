Президент США Дональд Трамп выступил против планов властей Вашингтона избавиться от памятников классическим американским деятелям.

Об этом во вторник, 2 сентября, заявил официальный представитель Белого дома.

"Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты должны быть сохранены, а не разрушены, уважаемы, а не вызывать ненависть, должны передаваться из поколения в поколение", - сказал он.

Ранее созданная в американской столице специальная комиссия выступила с предложением о сносе или перемещении мемориала в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину. По мнению комиссии, они были причастны к работорговле, расистским проявлениям, жесткости.

Представитель Белого дома отметил, что "либеральный мэр Вашингтона, округа Колумбия (Мюриел Баузер ), повторяет ту же самую левую басню, используемую для подстрекательства к опасным беспорядкам".

Он подчеркнул: "Пока президент Трамп находится в Белом доме, безответственные рекомендации мэра никуда не пройдут, и ей, как мэру столицы нашей страны - города, принадлежащего американскому народу, - должно быть стыдно уже только за то, что она предложила их рассмотреть".

Протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. По всей территории США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.