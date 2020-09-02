Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в июле 2020 года заработал 47,2 тыс. гривен, что оказалось почти в два раза больше заработной платы президента Украины Владимира Зеленского - 28 тысяч.

Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на свой запрос в Минкульт.

Сумма средств, начисленная Ткаченко в июле, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя Ростислава Карандеева (назначен 15 июля) составила 22 588 гривен, заместителей министра Светланы Фоменко – 47 230 гривен, Ларисы Петасюк – 47 230 гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает к 2022 году рост средней зарплаты по стране до 15 тысяч гривен. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.