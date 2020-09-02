В отдельных британских школах для учащихся ввели запрет на шутки о коронавирусе. Кроме того, запрещается "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать.

Об этом пишет местное издание Daily Mail.

Наиболее строгие ограничения в школе "Академия Арк Александра в Гастингсе" (Восточный Суссекс). Там специально покашлявший в сторону другого человека, будет выгнан с занятий.

Кроме того, по данным издания, новые правила коснулись и личной гигиены. Например, в одной из школ Дерби каждый класс получил свой туалет. При этом посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

Напомним, что коронавирус привел к сильнейшему обвалу экономики в новейшей истории Великобритании. Инфекцию подхватил даже премьер королевства Борис Джонсон.