В Киеве за прошлую неделю наблюдений зафиксировали превышение максимально допустимых показателей вредных веществ в воздухе. Диоксида азота во многих районах оказалось в 4-5 раз больше нормы.

Об этом говорят данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В течение недели, с 25 по 31 августа, на 15-ти постах обсерватории было осуществлено более 1,5 тыс. проб воздуха, которые показали превышение:

Взвешенных веществ (пыли): в 1,1-1,3 раза на площадях Бессарабской, Победы, Демеевской и улицы Каунасской.

Диоксида серы:

в 1,6-1,9 раза на площадях Бессарабской, Победы и проспекте Победы;

в 1,0-1,5 раза еще на семи постах города.

Оксида углерода в 1,1 раза на проспекте Победы.

Диоксида азота:

в 4,4-5,4 раза на площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы;

в 3,7-3,9 раза - на улицах Каунасской, Александра Довженко, Семена Скляренко, Оболонском проспекте, Демеевской площади, бульваре Леси Украинский;

в 1,7-3,5 раза на всех постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено.

Формальдегида:

в 2,0-2,2 раза - на площадях Бессарабской, Победы, улицы Довженко;

в 1,2-1,9 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки.

"По сравнению с предыдущей неделей, содержание загрязняющих веществ в воздухе города снизилось. Этому способствовал циклонический характер погоды", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что на родине Зеленского оказался самый грязный воздух в Украине.

Также мы рассказывали, что Кабмин собирается увеличить штрафы за засорение и загрязнение водоемов и прибрежных территорий.