Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 2 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 495 человек, излечилось 1 015 пациентов и скончался 51.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 4 109 случаев;
  • Волынская область - 5 589 случаев;
  • Днепропетровская область - 2 454 случая;
  • Донецкая область - 1 505 случаев;
  • Житомирская область - 3 442 случая;
  • Закарпатская область - 7 697 случаев;
  • Запорожская область - 1 657 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 9 522 случая;
  • Кировоградская область - 826 случаев;
  • Киев - 13 878 случаев;
  • Киевская область - 5 842 случая;
  • Львовская область - 14 907 случаев;
  • Луганская область - 346 случаев;
  • Николаевская область - 1 320 случаев;
  • Одесская область - 7 697 случаев;
  • Полтавская область - 832 случая;
  • Ровенская область - 9 396 случаев;
  • Сумская область - 1 571 случай;
  • Тернопольская область - 6 395 случаев;
  • Харьковская область - 9 640 случаев;
  • Херсонская область - 424 случая;
  • Хмельницкая область - 2 630 случаев;
  • Черновицкая область - 10 487 случаев;
  • Черкасская область - 1 642 случая;
  • Черниговская область - 1 990 случаев.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.

Как сообщала "Страна", лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая около двух недель назад заразилась Covid-19, преодолела критическое состояние и постепенно возвращается к нормальной жизни. 

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