Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 2 сентября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 2 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 495 человек, излечилось 1 015 пациентов и скончался 51.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4 109 случаев;
- Волынская область - 5 589 случаев;
- Днепропетровская область - 2 454 случая;
- Донецкая область - 1 505 случаев;
- Житомирская область - 3 442 случая;
- Закарпатская область - 7 697 случаев;
- Запорожская область - 1 657 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9 522 случая;
- Кировоградская область - 826 случаев;
- Киев - 13 878 случаев;
- Киевская область - 5 842 случая;
- Львовская область - 14 907 случаев;
- Луганская область - 346 случаев;
- Николаевская область - 1 320 случаев;
- Одесская область - 7 697 случаев;
- Полтавская область - 832 случая;
- Ровенская область - 9 396 случаев;
- Сумская область - 1 571 случай;
- Тернопольская область - 6 395 случаев;
- Харьковская область - 9 640 случаев;
- Херсонская область - 424 случая;
- Хмельницкая область - 2 630 случаев;
- Черновицкая область - 10 487 случаев;
- Черкасская область - 1 642 случая;
- Черниговская область - 1 990 случаев.
Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.
Как сообщала "Страна", лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая около двух недель назад заразилась Covid-19, преодолела критическое состояние и постепенно возвращается к нормальной жизни.
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