В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 2 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 495 человек, излечилось 1 015 пациентов и скончался 51.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4 109 случаев;

Волынская область - 5 589 случаев;

Днепропетровская область - 2 454 случая;

Донецкая область - 1 505 случаев;

Житомирская область - 3 442 случая;

Закарпатская область - 7 697 случаев;

Запорожская область - 1 657 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 522 случая;

Кировоградская область - 826 случаев;

Киев - 13 878 случаев;

Киевская область - 5 842 случая;

Львовская область - 14 907 случаев;

Луганская область - 346 случаев;

Николаевская область - 1 320 случаев;

Одесская область - 7 697 случаев;

Полтавская область - 832 случая;

Ровенская область - 9 396 случаев;

Сумская область - 1 571 случай;

Тернопольская область - 6 395 случаев;

Харьковская область - 9 640 случаев;

Херсонская область - 424 случая;

Хмельницкая область - 2 630 случаев;

Черновицкая область - 10 487 случаев;

Черкасская область - 1 642 случая;

Черниговская область - 1 990 случаев.

Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.

Как сообщала "Страна", лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая около двух недель назад заразилась Covid-19, преодолела критическое состояние и постепенно возвращается к нормальной жизни.