Появились подробности прозрачного платья на премии VMA в 1998 году актрисы Роуз Макгоуэн, известной по роли Пейдж в сериале "Зачарованные".

Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на Page Six.

Стилист Майя Хансон рассказала, что девушка попросила одолжить платье у Мэрилина Мэнсона в его гримерке. Костюмер выразила согласие, однако и не подозревала, что звезда собирается надеть платье на красную дорожку. Маатериал наряда напоминал кольчугу из бисера и стеклянных бус.

"Мы называли его "платье из цепей", хотя их там и не было", - поделилась девушка.

Тогда наряд Макгоуэн раскритиковали, однако Хансон считает, что именно знаменитость задала моду на оголение женского тела, после чего многие звезды начали повторять в той или иной мере.

"Именно она перенесла такие наряды с подиума на красную ковровую дорожку. Именно она вызвала у публики бурю эмоций, что заставило остальных звезд повторять ее образ", - добавила модный эксперт.

Однако Макгоуэн утверждает, что выбрала такое платье, так как выбралась на первое публичное мероприятие после изнасилования Харви Вайнштейном.

"Я всегда хотела, чтобы женщины с помощью моей одежды показывали свою сильную сторону и несли идею о том, что наше тело принадлежит только нам, и мы можем оголять все, что захотим", - отметила Хансон, не ожидавшая такой истории.

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