Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о назначении своей дочери, Айшат, на должность заместителя министра культуры республики.

Об этом сообщает канал главы чеченской республики в Telegram.

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах", - написал он.

По его словам, это "взвешенное решение" было инициировано министром культуры Чечни Хож-Бауди Дааевым. Кадыров утверждает, что его дочь сможет возродить "истинные чеченские ценности" и сможет ответственно выполнять новые обязанности.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введенные против него санкции Госдепартамента США. Он считает их несправедливыми, поскольку преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова, которого застрелили в Австрии.