Дочь Кадырова назначили на высокую должность. Фото: Кадыров в Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о назначении своей дочери, Айшат, на должность заместителя министра культуры республики. 

Об этом сообщает канал главы чеченской республики в Telegram.

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах", - написал он. 

По его словам, это "взвешенное решение" было инициировано министром культуры Чечни Хож-Бауди Дааевым. Кадыров утверждает, что его дочь сможет возродить "истинные чеченские ценности" и сможет ответственно выполнять новые обязанности. 

Дочь Кадырова назначили на высокую должность

Дочь Кадырова назначили на высокую должность

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введенные против него санкции Госдепартамента США. Он считает их несправедливыми, поскольку преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.

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